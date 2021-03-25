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Опытный самолет МС-21-300 испытают на обледенение

Фото: Корпорация "Иркут"
Фото: Корпорация "Иркут"
Специальное оборудование, в том числе двенадцать видеокамер, установлены на опытном самолете МС-21-300, который прилетел в аэропорт Архангельска для сертификационных испытаний в условиях естественного обледенения над побережьем Белого моря.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Как рассказали специалисты, сочетание высокой влажности и низких температур в воздушном пространстве региона способствует образованию льда на поверхностях самолета. Планируется провести примерно двадцать испытательных полетов. Будут проверены эффективность противообледенительных систем МС-21-300 и способность нового самолета безопасно летать в данных условиях.

В испытаниях примут участие специалисты Корпорации "Иркут" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) и компаний - участниц кооперации, а также эксперты сертификационных центров.

Напомним: в декабре прошлого года в Иркутске свой первый полет совершил МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. На рынок МС-21 будет поставляться как с российскими, так и импортными силовыми установками. Сейчас первые модели авиалайнера проходят летные испытания. После того как самолет получит российский сертификат, производитель намерен провести работу с EASA, чтобы получить европейскую сертификацию.

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Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
#авиация

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