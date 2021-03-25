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25.03.2021 17:24
Рубрика: Власть

Восемь человек выдвинули кандидатуры на пост мэра Симферополя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Симферопольский городской совет завершил прием документов от участников муниципального конкурса на замещение вакантной должности главы администрации крымской столицы. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Горсовет Симферополя проголосовал за отставку мэра

Пакеты необходимых документов подали восемь человек. Среди них самая ожидаемая фигура - временно исполняющий обязанности градоначальника Валентин Демидов, который до прихода в мэрию Симферополя работал мэром Армянска и министром экономического развития Крыма.

Конкуренцию ему составят консультант отдела благоустройства министерства ЖКХ РК Юрий Бравников, начальник юротдела межрегионального отдела "Центра по обеспечению деятельности Казачества России" в Симферополе Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе регионального отделения КПРФ Евгения Дементьева, временно не работающие Михаил Шумилин и Зульфие Халикова, региональный директор компании "Продекс" Антон Ганин и замдиректора МУП "Метроград" Сергей Ечмаков.

Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя состоится 29 марта в 10 часов. Кандидаты изложат свои программы и ответят на вопросы членов конкурсной комиссии.

Напомним, глава администрации Елена Проценко написала заявление об отставке, проработав мэром около полутора лет.

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