Общество
25.03.2021 12:40
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины "Спутник V"

 Промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V" против коронавируса начался на белорусском унитарном предприятии "Белмедпрепараты", сообщил в четверг генеральный директор Сергей Беляев, уточнив, что препарат затем пройдет проверку качества в центре имени Н.Ф.Гамалеи.

 "В течение ближайших трех недель будут проводиться мероприятия по контролю качества этой вакцины. Она будет проходить полный контроль по всем показателям для подтверждения безопасности", - сказал Беляев.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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 Первая валидационная серия вакцины "Спутник V", сообщил он, произведенная на "Белмедпрепаратах", также прошла необходимое лабораторное подтверждение. "Полученный продукт оказался полностью идентичен оригинальному, и прошел по всем показателям", - констатировал руководитель предприятия.

 Вакцина, информирует БЕЛТА, которая будут доступна всему населению Синеокой, может быть использована с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Правда, первая партия составит около 100 тысяч доз, а дальнейший объем выпуска достигнет 500 тысяч доз препарата ежемесячно.

Кстати, для граждан Беларуси вакцинация бесплатна, отмечает агентство.

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