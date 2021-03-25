В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины "Спутник V"

"В течение ближайших трех недель будут проводиться мероприятия по контролю качества этой вакцины. Она будет проходить полный контроль по всем показателям для подтверждения безопасности", - сказал Беляев.

Первая валидационная серия вакцины "Спутник V", сообщил он, произведенная на "Белмедпрепаратах", также прошла необходимое лабораторное подтверждение. "Полученный продукт оказался полностью идентичен оригинальному, и прошел по всем показателям", - констатировал руководитель предприятия.

Вакцина, информирует БЕЛТА, которая будут доступна всему населению Синеокой, может быть использована с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Правда, первая партия составит около 100 тысяч доз, а дальнейший объем выпуска достигнет 500 тысяч доз препарата ежемесячно.

Кстати, для граждан Беларуси вакцинация бесплатна, отмечает агентство.