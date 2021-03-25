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25.03.2021 08:29
Рубрика: В мире

В Японии рассказали о подробностях запусков ракет КНДР

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Токио продолжают собирать информацию о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет, которые упали вне пределов японской исключительной экономической зоны.

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По данным местного министерства обороны, пуски были произведены в промежутке между 7:04 и 7:23 по местному времени, передает агентство Kyodo. Две ракеты пролетели расстояние около 450 километров. При этом высота траектории составила не более 100 километров. Какого-либо ущерба воздушным и морским судам островного государства нанесено не было.

В Токио в связи с инцидентом было проведено экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством премьер-министра Ёсихидэ Суги, на котором также присутствовали министр обороны страны Нобуо Киси и глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

По итогам мероприятия Суга подчеркнул, что действия Пхеньяна идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН и угрожают стабильности и миру в регионе. Японские дипломаты через посольство в Пекине заявили КНДР протест.

Японцы анализируют поступающие о ракетных запусках сведения в том числе в кооперации с представителями оборонных ведомств США и Южной Кореи. Кроме того, стороны обменялись мнениями о произошедшем в ходе японо-американских телефонных консультации на уровне глав департаментов дипломатических ведомств.

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Ожидается, что северокорейские пуски будут включены в повестку переговоров руководителя японского кабмина с президентом США Джозефом Байденом, которые запланированы на 9 апреля.

Эксперты обращают внимание, что Пхеньян осуществил пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря впервые с 29 марта прошлого года.

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