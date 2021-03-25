Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.03.2021 15:07
Рубрика: Коммерческий транспорт

Volkswagen показал, как будет выглядеть новый Amarok на базе Ford Ranger

Текст: Константин Руссов
Марка Volkswagen опубликовала ещё одно изображение пикапа Amarok нового поколения, который создаётся в сотрудничестве с Ford. На первый взгляд автомобиль ничем не отличается от того, который демонстрировался на прошлом тизере, но отличия всё-таки есть.
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Судя по не гипертрофированным колёсам, Amarok на новом тизере - серийный, по крайней мере, он выглядит более готовым к производству, чем автомобиль на прошлогодней картинке.

Фото: www.auto.ru
В продаже появился редкий внедорожник "Тигр" за 8,2 млн рублей

Также можно заметить, что Amarok обзавёлся другой решёткой радиатора, бампером с уменьшенными секциями под противотуманные фары и двухрядной кабиной.

Volkswagen Amarok нового поколения создаётся на базе Ford Ranger. Предполагается, что компания работает над высокопроизводительной версией пикапа мощностью 300 л.с.

Серийное производство нового Amarok начнётся в следующем году, оно будет организовано на заводе Ford в Южной Африке.

Ранее "РГ" сообщала, что Volkswagen Amarok текущей генерации покинул российский рынок. Компания до сих пор никак не прокомментировала ситуацию и возможность появления нового поколения пикапа.

#Volkswagen