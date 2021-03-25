Volkswagen показал, как будет выглядеть новый Amarok на базе Ford Ranger

Судя по не гипертрофированным колёсам, Amarok на новом тизере - серийный, по крайней мере, он выглядит более готовым к производству, чем автомобиль на прошлогодней картинке.

Также можно заметить, что Amarok обзавёлся другой решёткой радиатора, бампером с уменьшенными секциями под противотуманные фары и двухрядной кабиной.

Volkswagen Amarok нового поколения создаётся на базе Ford Ranger. Предполагается, что компания работает над высокопроизводительной версией пикапа мощностью 300 л.с.

Серийное производство нового Amarok начнётся в следующем году, оно будет организовано на заводе Ford в Южной Африке.

Ранее "РГ" сообщала, что Volkswagen Amarok текущей генерации покинул российский рынок. Компания до сих пор никак не прокомментировала ситуацию и возможность появления нового поколения пикапа.