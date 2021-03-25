50 лет назад впервые поднялся в воздух самолет Ил-76

Первый взлет Ил-76 состоялся 25 марта 1971 года, с аэродрома на Ходынском поле в Москве. Этот полет открыл эпоху отечественной реактивной транспортной авиации, а самолет на долгие годы стал основой военно-транспортной авиации нашей страны.

"Первым самолетом непосредственно моей конструкции стал военно-транспортный Ил-76, который до сих пор успешно эксплуатируется и в гражданской авиации", - рассказывал в интервью корреспонденту "РГ" генеральный конструктор ОКБ имени С.В.Ильюшина в 1970-2005 годах, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда Генрих Новожилов.

В этом самолете был воплощен весь предыдущий опыт конструкторского бюро и последние научные разработки наших отраслевых институтов во главе с ЦАГИ. "Я очень хорошо помню тот день первого полета: опытный самолет, взлет в центре Москвы, длина ВПП 1800 метров. Мне было особенно приятно, что это радостное событие разделил с нами сам Ильюшин, хотя тогда он был серьезно болен…" - делился Генрих Васильевич.

Выпущенный большой серией, Ил-76 стал одним из самых массовых, самых надежных и выдающихся образцов отечественной и мировой авиационной техники.

Как подчеркивают специалисты, в конструкции была впервые реализована концепция базирования тяжелого реактивного транспортного самолета как на бетонированных, так и на грунтовых аэродромах ограниченных размеров. Самолет обеспечивал десантирование людей и техники, перевозил крупногабаритные грузы весом до 40 тонн и различные самоходные машины.

Фото: Пресс-служба "ОАК"

Еще одна уникальная черта самолета - многофункциональность. С принятием Ил-76 на вооружение работа по расширению его возможностей не прекратилась. Его универсальная транспортная платформа обеспечила создание самолетов различного применения - топливозаправщик, госпиталь, летающая лаборатория, поисково-спасательный, пожарный…

Всего было построено 950 Ил-76 различных модификаций . Их выпускало Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова - ТАПОиЧ. Свыше ста машин из них было поставлено на экспорт. В настоящее время самолеты типа Ил-76 эксплуатируются в более чем двадцати странах Европы, Азии, Африки и Северной Америки.

Конструкторские решения и аэродинамика Ил-76 оказались настолько удачными, что не устарели по сей день. Новая жизнь самолета продолжается на ульяновском авиазаводе "Авиастар-СП", где серийно производится его современная модификация Ил-76МД-90А.

На воздушном судне обновлено более 70% самолетных систем и агрегатов, что позволило увеличить полезную нагрузку с 40 до 60 тонн, увеличить дальность и повысить безопасность полетов.

Применение новых методов проектирования и технологий производства обеспечивают возможность создания на его базе целого семейства машин специального назначения, соответствующих международным требованиям и отвечающих запросам заказчиков.

Генеральный конструктор ОКБ имени С.В.Ильюшина в 1970-2005 годах, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда Генрих Новожилов Фото: Михаил Метцель / ТАСС

"Потенциал и инженерные решения, заложенные в конструкции самолета Ил-76, позволяют успешно эксплуатировать его уже полвека и развивать как уникальную транспортную платформу. За всю историю программы Ил-76 было произведено и поставлено заказчикам около 1000 самолетов этого типа. Это лучшее доказательство его надежности, удобства использования, многофункциональности. Сегодня мы создаем глубоко модернизированный самолет Ил-76МД-90А. Он позволяет решать большинство задач военно-транспортной авиации на качественно новом техническом уровне, соответствует как текущим, так и перспективным требованиям Министерства обороны России", - отмечает первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.