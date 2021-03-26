Число погибших от зимней бури в Техасе превысило 100 человек

Как сообщили официальные лица здравоохранения Техаса, в результате сильнейшего зимнего шторма в прошлом месяце и массовых отключений электроэнергии в штате погибло более 100 человек.

Большинство из 111 смертей были связаны с переохлаждением, говорится в сообщении департамента здравоохранения штата Техас, которое цитирует NBC News. Другие причины смерти включают отравление угарным газом, автомобильные аварии, пожары и отказ медицинского оборудования.

По заявлению департамента, пересмотренное число погибших почти вдвое превышает первоначальное число и может вырасти еще больше по мере поступления дополнительной информации. Летальные случаи, которые считаются связанными с зимним ураганом, начались 11 февраля, в день, когда шесть человек были убиты в результате столкновения 130 автомобилей в Форт-Уэрте. Ранее департамент связал 57 смертей с погодным катаклизмом. В некоторых случаях медицинский персонал сообщает о причинах смерти, связанных с непогодой, или о случаях, связанных с ней, а в других эпидемиологи департамента используют публичные отчеты о смертях и сопоставляют их со свидетельствами о смерти, говорится в заявлении.

Более четырех миллионов человек в Техасе остались без света из-за того, что генерирующие мощности замерзли, а спрос на нее превысил возможности энергосистем. Отключение электроэнергии в Техасе было названо американскими экспертами одним из худших в истории страны. Низкие температуры привели к разрыву труб, и миллионам жителей было сказано кипятить воду, если у них был доступ к теплу или проточной воде.

Национальная метеорологическая служба заявляет, что ущерб от зимней бури может превзойти ущерб от урагана Харви в 2017 году и, вероятно, станет самой дорогостоящей погодной катастрофой в истории штата. По данным властей штата, самый смертоносный февральский шторм был в округе Харрис, где находится Хьюстон: здесь погиб 31 человек. По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернер, в 50 тысячах частных домов и 400 жилых комплексах лопнули трубы.

Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), который управляет энергосистемой штата, подвергся резкой критике. Члены совета подали в отставку, генеральный директор был уволен, а председатель комиссии по коммунальным услугам Техаса также подала в отставку. Представители ERCOT, оправдываясь, заявили, что решение отключить электричество в зимнюю погоду предотвратило более крупное неконтролируемое отключение электроэнергии, на восстановление которого потребовались бы недели.