Ford откажется от знаменитой модели после 29 лет выпуска

Американский Ford намерен снять с конвейера семейство Mondeo. Выпуск седана и универсала пятого поколения в Европе прекратится в марте 2022 года.

Дело в том, что спрос на среднеразмерные легковые автомобили с каждым годом падает. Клиенты предпочитают пересаживаться на кроссоверы и внедорожники. Сейчас на сегмент SUV приходится 39% продаж Ford, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Как пишет Automotive News со ссылкой на представителя марки, реализация машин в сегменте среднеразмерных седанов и универсалов с 2000 года на европейском рынке сократилась на 80%. В 2001 году в Европе Ford продал 86 500 Mondeo. В 2020 году удалось реализовать лишь 2400 экземпляров.

Разрабатывать прямого преемника Mondeo компания не планирует. Данное семейство производилось с 1993 года. За эти годы модель разошлась тиражом почти 5 млн автомобилей.

Напомним, в 2020 году Ford отказался от Fusion. При этом марка может выпустить альтернативные модели - кроссовер и универсал повышенной проходимости.