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26.03.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Минивэн Hyundai Staria: известны моторы и сроки появления в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai Staria заменит в модельной линейке бренда минивэн H-1. Пока компания лишь показала новинку на официальных фото, умолчав о моторах.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Состав моторной гаммы раскрыли инсайдеры корейского портала AutoPost.

По их данным, Hyundai Staria можно будет купить с дизелем 2.2 литра мощностью 200 л.с. и битопливным мотором 3.5 литра, который работает как на бензине, так и на жидком пропане (такой же доступен на Kia K8). Отметим, что данная линейка двигателей является актуальной для домашнего рынка модели.

В представительстве марки Hyundai в России "РГ" рассказали, что минивэн Staria также будет доступен и в нашей стране. Ориентировочный срок появления - вторая половина 2021 года, "скорее всего, осень".

В модельном ряду Hyundai в России присутствует 8-местный H-1, цены на который начинаются от 2.5 млн рублей. Новый Staria может взять на борт до 11 пассажиров.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai