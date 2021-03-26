Организаторы "Евровидения" не пропустили Беларусь на конкурс

Беларусь не сможет принять участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021". Об этом стало известно из заявления Европейского вещательного союза.

Ранее организаторы посчитали, что песня белорусского коллектива "Галасы ЗМеста" не соответствует правилам конкурса, поскольку излишне политизирована, и попросили подготовить новую композицию. Однако, как выяснилось после изучения заявки, и она не устроила Европейский вещательный союз. Причины несоответствия второй песни не указаны.

"Был сделан вывод о том, что новая заявка также нарушает правила конкурса <…>. Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае", - констатировали организаторы.

"Евровидение" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая 2021 года.