В Беларуси рассказали о новой песне для "Евровидения"

О том, что новая песня для конкурса выбрана, рассказал глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Но сообщил о ней пока только немногие подробности.

Напомним, что 11 марта в Европейской вещательной компании сочли песню группы "Галасы ЗМеста" излишне политизированной и попросили поменять в ней текст. В Минске заявили, что с решением не согласны и песню "Я научу тебя" переделывать не стали, но договорились с ЕВС, что представят на конкурс уже другую.

Причем, если финальной датой подачи заявок для всех конкурсантов-2021 был определен день 23 марта, то для Беларуси сделали исключение - предоставили возможность сделать это 26 марта.

И вот теперь глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт сделал официальное заявление: "Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС".

При этом он снова не сообщил ее название, сказав лишь только что "новая композиция от Беларуси для "Евровидения" будет представлена на следующей неделе широкой публике…"

Кажется, никто еще не договаривался с организаторами "Евровидения" столь уверенно, утверждая новые сроки deadline.

Кстати

"Евровидение" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая 2021 года.