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Омские ученые нашли способ утилизации космического мусора

Экология космоса становится острейшей проблемой современности. Ежегодно в небо устремляются сотни спутников и летательных аппаратов, а отработанные ракетоносители падают на землю. Ученые Омского государственного технического университета предложили оригинальный способ их утилизации - путем полного сжигания.
Фото: iStock
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В настоящее время после выполнения своих функций ракетоносители отделяются и падают на Землю. Чтобы обеспечит безопасность, в радиусе их траекторий приходится выделять территории, которые выведены из хозяйственной деятельности и занимают порядка 20 миллионов гектар. Научная группа под руководством профессора Валерия Трушлякова предложила новый поворот в решении проблемы.

- Речь идет о разработке сжигаемых ракет-носителей после выполнения ими космической миссии, - пояснил "РГ" младший научный сотрудник ИНОЦ "Космическая экология" ОмГТУ Денис Давыдович. - Для этого необходим новый конструкционный материал, способный выдержать на взлете все расчетные нагрузки, а затем самоутилизироваться, сгорев в атмосфере. Существующие материалы этого сделать не позволяют. В настоящее время мы работаем с Минобороны РФ по вопросу поддержки наших предложений, а также готовим заявку в Фонд прикладных исследований.

Инновационный центр омского вуза ведет разработки на средства гранта. Сотрудничает с профильными университетами Москвы и Томска. И уже выпустил научно-технический отчет первого этапа исследований. По словам ученых, предлагаемая технология может применяться не только в космосе, но и на земле. Например, для сжигания емкостей ГСМ, которые, накапливаясь, также угрожают экологии удаленных районах Арктики и Сибири.

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Фото: из архива Владислава Каца
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