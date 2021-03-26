Беларусь и Ленинградская область подписали соглашение о сотрудничестве

Кстати, очередное, девятое соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах подписано во время заседания комиссии по развитию сотрудничества под председательством первого вице-премьера РБ Николая Снопкова и главы Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщает в пятницу БЕЛТА.
"Подписанный нами документ сбалансирован не искусственно, а исторически: он отражает наши взаимные интересы", - констатировал Дрозденко. Он добавил, что область рассматривает возможность партнерства с Беларусью в сфере выбора технологий строительства предприятий по переработке бытового мусора, основываясь на опыте предприятия в Брестской области.
Планируется, по словам губернатора, нарастить и поставки в область общественного транспорта, использующего различные виды топлива, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники, а партнерам, в свою очередь, племенного скота, удобрений, продукции машиностроения и деревопереработки.
Ключевой составляющей взаимовыгодного сотрудничества считает Дрозденко и взаимодействие на муниципальном уровне, добавив, что уже действуют 24 партнерских договора на уровне городов и районов.
Стороны, сообщает агентство, также подписали план мероприятий по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2021-2023 годы.