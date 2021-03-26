Газманов оценил заведенное Украиной дело за концерт у Крымского моста

Народный артист России, певец и композитор Олег Газманов прокомментировал возбуждение против него уголовного дела так называемой "прокуратурой Республики Крым" за выступление на концерте, посвященном открытию автомобильного движения по Крымскому мосту 15 мая 2018 года. В интервью телеканалу "Крым 24" Газманов пояснил, что узнал о уголовном преследовании со стороны Украины из прессы.

- Странно, что они опоздали, - сказал Газманов. - Мост-то давно открыли - было прекрасное открытие. Мы порадовали как и жителей страны, так и жителей крымского полуострова. Уголовное дело виртуальной прокуратуры. Но нас этим нас не запугать. Как я буду дальше жить? Да прекрасно буду жить, поддерживать крымчан.

При этом Газманов обвинил украинские власти в попытке вывернуть наизнанку происходящие на полуострове события.

- Это что получается: Россия строит мосты, Россия борется с дефицитом воды в Крыму. Той самой воды, которую перекрыли в Крым. Это недопустимо. Было бы смешно, если не было так грустно. Это перевернуто с ног на голову - так они мыслят!

Ранее созданная Украиной так называемая "прокуратура автономной республики Крым" завела уголовные дела на 23 российских артистов, что выступили на концерте, посвященном открытию движения автомобилей по Крымскому мосту. В число фигурантов помимо Олега Газманова попали Дмитрий Харатьян, Валерия, Александр Маршал, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Алена Свиридова, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха и другие.

Кстати, на прошлой неделе, 18 марта, на московском концерте в Лужниках, посвященном 7-летию воссоединения Крыма и РФ, Олег Газманов выступил с песней "Крымский мост".