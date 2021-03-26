Газманов оценил заведенное Украиной дело за концерт у Крымского моста

Новости

Активные граждане проголосовали за название новой станции БКЛ 21:25
Минобороны сообщило о 519 военнослужащих с коронавирусом 20:51
В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом 20:47
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничение с фильма о Ржеве 20:45
В Москве расцвели подснежники 20:11
Поветкин оказался легче Уайта почти на 10 кг 20:02
Ученые разобрались в сновидениях осьминогов 19:59
Инфекционист Минздрава: Часть ограничений из-за COVID-19 останется на год-два 19:50
Вышел русский трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 19:35
Украина начнет поставки воды в Крым только в случае гумкатастрофы 19:24
Минск с нескрываемой иронией рассказал Вашингтону о борьбе за свободу 19:15
Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве подростка в Подмосковье 19:15
Суд отправил под стражу следователя, обвиняемого в краже 25 млн рублей 19:01
МВД Беларуси сообщило о предотвращении двух терактов 18:56
Путин и Пашинян оценили обстановку вокруг Карабаха 18:51
Трусова собирается прыгнуть пять четверных прыжков на ЧМ 18:31
В СК заявили о завершении расследования дела о хищении средств ДЭК 18:15
В Новгородской области произошел разлив нефтепродуктов 18:10
В Мордовии СК проверит работу руководителя организации "Особые дети" 17:46
Опрос: Россияне назвали условия счастливой жизни 17:45
Вассерман запустил бесплатную обучающую Академию 17:28
Хозяйка льва из Подмосковья объяснила, что животное делало на крыше дома 17:26
Жительница Петербурга родила первенца в 58 лет 17:22
Следствие просит арестовать подозреваемого в краже 25 млн полицейского 17:17
Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 20:30
Рубрика: В мире

Газманов оценил заведенное Украиной дело за концерт у Крымского моста

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Народный артист России, певец и композитор Олег Газманов прокомментировал возбуждение против него уголовного дела так называемой "прокуратурой Республики Крым" за выступление на концерте, посвященном открытию автомобильного движения по Крымскому мосту 15 мая 2018 года. В интервью телеканалу "Крым 24" Газманов пояснил, что узнал о уголовном преследовании со стороны Украины из прессы.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму заработали два важнейших объекта водоснабжения

- Странно, что они опоздали, - сказал Газманов. - Мост-то давно открыли - было прекрасное открытие. Мы порадовали как и жителей страны, так и жителей крымского полуострова. Уголовное дело виртуальной прокуратуры. Но нас этим нас не запугать. Как я буду дальше жить? Да прекрасно буду жить, поддерживать крымчан.

При этом Газманов обвинил украинские власти в попытке вывернуть наизнанку происходящие на полуострове события.

- Это что получается: Россия строит мосты, Россия борется с дефицитом воды в Крыму. Той самой воды, которую перекрыли в Крым. Это недопустимо. Было бы смешно, если не было так грустно. Это перевернуто с ног на голову - так они мыслят!

Ранее созданная Украиной так называемая "прокуратура автономной республики Крым" завела уголовные дела на 23 российских артистов, что выступили на концерте, посвященном открытию движения автомобилей по Крымскому мосту. В число фигурантов помимо Олега Газманова попали Дмитрий Харатьян, Валерия, Александр Маршал, Дима Билан, Денис Майданов, Александр Скляр, Ольга Кормухина, Лариса Долина, Алена Свиридова, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Пелагея, Стас Пьеха и другие.

Кстати, на прошлой неделе, 18 марта, на московском концерте в Лужниках, посвященном 7-летию воссоединения Крыма и РФ, Олег Газманов выступил с песней "Крымский мост".

В регионах В мире экс-СССР Украина Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин и Пашинян оценили обстановку вокруг Карабаха
Инфекционист Минздрава: Часть ограничений из-за COVID-19 останется на год-два
Мишустин повысил социальные пенсии на 3,4% с 1 апреля
В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога
Посол Италии попросил отменить ограничения на ввоз пармезана в Россию
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"