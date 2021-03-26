Семиместный вариант Hyundai Creta показали в виде трехмерной модели

Hyundai Motor на днях распространила дизайнерский эскиз удлиненной 7-местной модификации Hyundai Creta, которая выйдет на рынок под собственным именем Alcazar. Теперь в Сети появились изображения трехмерной модели перспективного кроссовера, которые дают более наглядное представление о его облике.

Это не официальная компьютерная модель, а творчество независимого визуализатора с тематического сайта Hum3D, однако она сделана на основе фото рабочих прототипов и дизайнерского эскиза - так что достоверно передает облик будущей серийной машины.

Напомним, что Alcazar создается на базе Creta второго поколения SU2: в России оно пока не появилось, но уже производится в Индии и - под именем ix25 - Китае. Относительно базового варианта кроссовера Alcazar получит удлиненный задний свес, при этом колесная база останется той же. Спереди от "Креты" 7-местный кроссовер можно будет отличить по оригинальной бамперной группе с другой конфигурацией решетки радиатора.

Целевым рынком для модели станет Индия, эта же страна первой начнет производить Hyundai Alcazar. 7-местный кроссовер получит ту же гамму двигателей, которая доступна для местной версии Creta, - это 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. и 115-сильный 1,5-литровый турбодизель.

Презентация новинки запланирована на апрель, продажи стартуют в мае.