Семиместный вариант Hyundai Creta показали на официальных скетчах

Индийское подразделение Hyundai представило первый набор официальных скетчей будущего трехрядного кроссовера Alcazar.

Глобальный дебют этой модели, созданной на базе хорошо знакомой нам модели Creta, намечен на начало апреля 2021 года. Впрочем, есть один нюанс - речь идет о Creta второго поколения, которое до России пока не добралось. В отличие от Китая и Индии, где компания и начала рассекречивать эту машину.

Благодаря скетчам стало понятно, насколько изменится кроссовер относительно базовой модели. Ради третьего ряда сидений Alcazar получил увеличенный задний свес и массивную заднюю стойку. На кузове заметно выделяется оригинальная выштамповка, которая как бы обходит дверные ручки, причем с разных сторон.

Кроме того, у машины будет задняя дверь уникального дизайна с большими фонарями. Виден высокий бампер и защитная пластина из белого пластика. Изменятся также колесные диски. Переднюю часть Alcazar пока не показали, но ее раньше видели на шпионских снимках. И она тоже отличается от Creta.

Что касается салона, то он, как и предполагалось, будет шести или семиместным. В первом варианте речь идет о так называемых капитанских креслах второго ряда. Между ними расположится своя консоль с беспроводной зарядкой и подстаканниками, которую уже можно было рассмотреть на "живых" фото. Так что на третий ряд пробраться можно будет, только сложив сиденья второго. А вот приборная панель, рулевое колесо и центральная консоль, судя по рисунку, перекочуют к Alcazar из Creta.

Как предполагает Autocarindia, новинка позаимствует у базовой модели и линейку двигателей. В Индии в ней есть как бензиновый, так и дизельный варианты - 1.4 на 140 л.с. и 1.5 на 115 л.с. соответственно. Не исключено, что машину оснастят пакетом Hyundai Smart Sense с системами предотвращения лобовых столкновений, слежения за "мертвой" зоной и помехами при выезде задом. Кроме того, в трехрядном Alcazar можно ждать таких функций, как интеллектуальный круиз-контроль и ассистент движения по полосам.

В общем, все идет к тому, что новая машина будет не дешевой. Но цены, скорее всего, станут известны только и июне, тогда как официальная презентация дизайна должна состояться в самом начале апреля, подчеркивает источник.