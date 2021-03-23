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23.03.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Семиместный вариант Hyundai Creta показали на официальных скетчах

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Индийское подразделение Hyundai представило первый набор официальных скетчей будущего трехрядного кроссовера Alcazar.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Глобальный дебют этой модели, созданной на базе хорошо знакомой нам модели Creta, намечен на начало апреля 2021 года. Впрочем, есть один нюанс - речь идет о Creta второго поколения, которое до России пока не добралось. В отличие от Китая и Индии, где компания и начала рассекречивать эту машину.

Благодаря скетчам стало понятно, насколько изменится кроссовер относительно базовой модели. Ради третьего ряда сидений Alcazar получил увеличенный задний свес и массивную заднюю стойку. На кузове заметно выделяется оригинальная выштамповка, которая как бы обходит дверные ручки, причем с разных сторон.

Кроме того, у машины будет задняя дверь уникального дизайна с большими фонарями. Виден высокий бампер и защитная пластина из белого пластика. Изменятся также колесные диски. Переднюю часть Alcazar пока не показали, но ее раньше видели на шпионских снимках. И она тоже отличается от Creta.

Что касается салона, то он, как и предполагалось, будет шести или семиместным. В первом варианте речь идет о так называемых капитанских креслах второго ряда. Между ними расположится своя консоль с беспроводной зарядкой и подстаканниками, которую уже можно было рассмотреть на "живых" фото. Так что на третий ряд пробраться можно будет, только сложив сиденья второго. А вот приборная панель, рулевое колесо и центральная консоль, судя по рисунку, перекочуют к Alcazar из Creta.

Фото: iStock
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Как предполагает Autocarindia, новинка позаимствует у базовой модели и линейку двигателей. В Индии в ней есть как бензиновый, так и дизельный варианты - 1.4 на 140 л.с. и 1.5 на 115 л.с. соответственно. Не исключено, что машину оснастят пакетом Hyundai Smart Sense с системами предотвращения лобовых столкновений, слежения за "мертвой" зоной и помехами при выезде задом. Кроме того, в трехрядном Alcazar можно ждать таких функций, как интеллектуальный круиз-контроль и ассистент движения по полосам.

В общем, все идет к тому, что новая машина будет не дешевой. Но цены, скорее всего, станут известны только и июне, тогда как официальная презентация дизайна должна состояться в самом начале апреля, подчеркивает источник.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai