Стало известно, когда представят семиместный Hyundai Creta

Hyundai Motor готовит презентацию семиместного варианта Hyundai Creta. Грядущую новинку, которой присвоили собственное имя Alcazar, представят 6 апреля 2021 года.

Alcazar создан на базе Creta второго поколения SU2, которое в России пока неизвестно, но уже производится в Индии и - под именем ix25 - Китае. В свободный доступ ранее неоднократно попадали неофициальные снимки замаскированных прототипов Alcazar - на них видно, что относительно базового варианта кроссовера машина получит удлиненный задний свес, при этом колесная база останется той же.

За вычетом оригинальной задней части, весь кузов Alcazar будет унифицирован с Creta II, однако для дистанцирования грядущей новинки Hyundai наделит семиместный внедорожник также собственной передней бамперной группой.

Базовая конфигурация Hyundai Alcazar предполагает компоновку салона 2+3+2, однако можно будет заказать и шестиместный вариант 2+2+2.

Целевым рынком для модели станет Индия, эта же страна первой начнет производить Hyundai Alcazar. Планируется ли семиместный кроссовер предложить на других рынках, в т.ч. в России - пока информации нет.

В Индии Alcazar получит ту же гамму двигателей, которая предлагается для местной версии Creta - это 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. и 115-сильный 1,5-литровый турбодизель.

Продажи новинки стартуют в мае.