Новая Hyundai Creta попала на фото в России

Новый кроссовер Hyundai Creta должен выйти на российский рынок в июне, и представительство корейской компании активно готовится к этому событию. Сейчас автомобиль тестируют в реальных дорожных условиях - и в распоряжении портала "Колеса" оказался снимок машины с петербургскими номерами на одной из оживленных дорог, скорее всего, Северной столицы.

То, что речь идет именно о новой Creta, можно догадаться лишь по узнаваемому силуэту автомобиля. Никаких обозначений или шильдиков на машине нет - она плотно укрыта камуфляжем. Кроме того, в кадр попали только тыльная и боковая части кроссовера, по которым сложно сделать далеко идущие выводы.

Тот факт, что тестовый автомобиль прячут под чехлом, вполне объяснимо. Ранее управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев заявил, что "наша Creta будет совершенно уникального дизайна".

Фото: "Колеса"

"Она будет отличаться. Мы постарались сделать так, чтобы она максимально понравилась именно российским потребителям", - заявил топ-менеджер.

Впрочем, понятно, что новая Hyundai Creta в России получила тот же кузов, что и глобальная. А значит она слегка выросла в размерах - на 30 мм в длину (до 4 300 мм) и на 20 мм по колесной базе (2 610 мм). Что касается оснащения, то здесь можно лишь предположить, что машине достанутся те же силовые установки, что используются и сейчас. Это моторы 1.6 и 2.0 на 121-123 и 150 л.с. соответственно. Ну и полный привод, конечно, без которого эту модель в России уже нельзя представить.

Напомним, Hyundai Creta - самый популярный кроссовер в России. В прошлом году он разошелся тиражом 73,5 тысячи экземпляров, а в этом за январь-февраль продажи выросли на 3% - до 12,4 тысячи. Стоит автомобиль от 1 127 000 до 1 674 000 рублей.