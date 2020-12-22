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22.12.2020 16:08
Рубрика: Легковые авто

Новая Hyundai Creta. Стало известно, когда кроссовер появится в России

Текст: Валерий Карташов
Фото: Борис Захаров/РГ Фото: Борис Захаров/РГ
Фото: Борис Захаров/РГ

Компания Hyundai уже раскрыла список новинок на 2021 год для России. До сих пор не называлась дата выхода Creta нового поколения. Сообщалось расплывчато, что кроссовер появится в середине следующего года.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Сегодня в прямом эфире на канале компании в YouTube управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев объявил, что запуск новой Hyundai Creta запланирован на июнь 2021 года. Завод сейчас активно готовится к этому событию.

"Наша Creta будет совершенно уникального дизайна. Она будет отличаться. Мы постарались сделать так, чтобы она максимально понравилась именно российским потребителям", - заявил Алексей Калицев.

К слову, прототип российской версии Creta второго поколения уже был замечен во время испытаний в Санкт-Петербурге.

Нынешняя Hyundai Creta в России слегка обновилась весной 2020 года, получив оригинальную решётку радиатора и новые 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски. Сегодня модель стоит от 1 067 000 до 1 567 000 рублей. Автомобиль оснащается "атмосферниками" объёмом 1,6 литра и 2,0 литра. Двигатели работают в связке либо с 6-ступенчатой "механикой", либо с 6-ступенчатым "автоматом".

#Hyundai