Hyundai Creta с 7-местным салоном получит богатое оснащение

Hyundai продолжает тестировать 7-местный вариант Hyundai Creta второго поколения. На новых "шпионских" фото появилась конкретика по салону новинки, а официальный тизер раскрыл её имя.

Так, на фото, опубликованных Indian Autos Blog можно рассмотреть большой широкоформатный дисплей мультимедийной системы. Его диагональ, вероятно, составит 10.25 дюйма - это один из рекордных показателей в сегменте, который был задан Kia Seltos. Приборная панель вряд ли будет полностью цифровой, скорее всего, это будет тандем аналоговых шкал и 7-дюймового экрана между ними.

Предполагается, что 7-местный вариант Hyundai Creta получит часть опций, недоступных для 5-местного кроссовера: адаптивный круиз-контроль, панорамный люк в крыше, аудиосистему Bose, беспроводную зарядку, вентиляцию передних кресел и другие "дорогие" опции.

Hyundai анонсировала выход на рынок Индии нового 7-местного кроссовера премиум-класса, который получит название Alcazar. Почти наверняка можно говорить, что Alcazar - Creta с салоном, рассчитанным на семь пассажиров.

Hyundai Alcazar получит тот же набор силовых агрегатов, что и Creta: 115-сильный дизель 1.5 литра в паре с 6-ступенчатыми МКП и "автоматом", 1.5-литровый бензиновый MPI аналогичной мощности в паре с 6-скоростной "механикой" и её интеллектуальной версией, 140-сильный 1.4 GDi, сагрегатированный с "роботом" с двумя сцеплениями. Привод - только передний.

Точная дата премьеры Hyundai Alcazar пока не раскрывается.