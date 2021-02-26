Кроссовер Hyundai Alcazar: первые "живые" фото салона

Летом 2021 года компания Hyundai выведет на рынок 7-местную версию Creta, которая, как рассказывала "РГ" ранее, получила собственное имя - Alcazar. Изданию Autocar удалось заглянуть в салон новинки, окончательно убедившись, что модель также получит версию с "капитанскими" креслами.

В Hyundai решили пойти по простейшему пути. Если посмотреть на обивку сидений Alcazar, то станет понятно, что она абсолютно такая же, как у стандартной Creta. У пятиместного варианта кроссовера по факту задний диван можно считать таковым номинально, потому что даже визуально, за счёт материалов отделки, выделены посадочные места - напротив кресел водителя и пассажира.

Что сделали в случае с Alcazar? Правильно, убрали центральную секцию "дивана", вместо которой установили консоль с короткой подушкой подлокотника, нишей под смартфон с портами USB и парой подстаканников.

Alcazar сохранит колёсную базу, как у Creta, а увеличение пространства произойдёт за счёт заднего свеса. Ожидается, что он вырастет не более чем на 30 мм. При таком раскладе Alcazar либо лишится багажника, либо пассажирам третьего ряда будет крайне тесно.

Внешне Alcazar будет отличаться от Creta решёткой радиатора и задними фонарями.

Ожидается, что ставка будет сделана на турбированный 140-сильный двигатель 1.4 литра, работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом". Не исключено, что в гамму войдут и другие силовые агрегаты, доступные для Creta: дизель 1.5 литра на 115 л.с. в паре с 6-ступенчатыми МКП и "автоматом", 1.5-литровый бензиновый MPI такой же мощности в паре с 6-скоростной "механикой" и её интеллектуальной версией.