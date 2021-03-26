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26.03.2021 00:54
Рубрика: В мире

В Пхеньяне заявили о запуске новой тактической ракеты

Текст: Максим Макарычев

Власти КНДР заявили, что испытали новую тактическую ракету. Об этом сообщило информационное агентство Рёнхап.

Официальная газета Rodong Sinmun уточнила, что недавно разработанные ракеты пролетели около 600 километров в Восточное море, чтобы поразить именно ту точку, которую планировал Север, и могут нести боеголовку массой до 2,5 тонн. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын за испытаниями не наблюдал. По оценкам экспертов, данное заявление свидетельствует о том, что Пхеньян посылает новой американской администрации четкий сигнал: Северная Корея будет решительно реагировать на любое внешнее давление со стороны США.

Джабаров: Пуски ракет КНДР - это ответ на давление США

Ранее в западных СМИ появилось сообщение о том, что в четверг, впервые за время прихода к власти президента США Байдена, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море. Ракеты упали в воды, которые лежат между Северной Кореей и Японией, и миновали экономическую зону последней, говорится в заявлении премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга. Запуск в четверг стал первым испытанием северокорейской баллистической ракеты с марта 2020 года, уточняет National Public Radio.

В минувшие выходные Северная Корея также испытала крылатые ракеты, которые не запрещены Советом Безопасности ООН.

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис

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