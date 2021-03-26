В Пхеньяне заявили о запуске новой тактической ракеты

Власти КНДР заявили, что испытали новую тактическую ракету. Об этом сообщило информационное агентство Рёнхап.

Официальная газета Rodong Sinmun уточнила, что недавно разработанные ракеты пролетели около 600 километров в Восточное море, чтобы поразить именно ту точку, которую планировал Север, и могут нести боеголовку массой до 2,5 тонн. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын за испытаниями не наблюдал. По оценкам экспертов, данное заявление свидетельствует о том, что Пхеньян посылает новой американской администрации четкий сигнал: Северная Корея будет решительно реагировать на любое внешнее давление со стороны США.

Ранее в западных СМИ появилось сообщение о том, что в четверг, впервые за время прихода к власти президента США Байдена, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море. Ракеты упали в воды, которые лежат между Северной Кореей и Японией, и миновали экономическую зону последней, говорится в заявлении премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга. Запуск в четверг стал первым испытанием северокорейской баллистической ракеты с марта 2020 года, уточняет National Public Radio.

В минувшие выходные Северная Корея также испытала крылатые ракеты, которые не запрещены Советом Безопасности ООН.