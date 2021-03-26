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26.03.2021 20:47
Рубрика: Спорт

В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом

Текст: Артур Нанян ( Сочи)

Футболисты и тренерский штаб сборной России сдали плановый командный анализ на наличие COVID-19. Результаты ПЦР-тестирования всех представителей национальной команды - отрицательные, сообщает пресс-служба сборной в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Что касается травмированных, то не исключено, что завтрашний матч против Словении в Сочи пропустит Алексей Ионов. Полузащитник "Краснодара", у которого был зафиксирован спазм, не принимал участие в пятничной тренировке, проходя физиотерапевтические процедуры в гостинице.

Напомним: в субботу россияне встретятся со Словенией. Соперник нашей команды в первом туре достаточно неожиданно обыграл на своем поле финалистов чемпионата мира хорватов (1:0). В свою очередь футболисты Станислава Черчесова победили в гостях Мальту со счетом 3:1.

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