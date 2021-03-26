Вышел трейлер "Мы расстались" - инди-ромкома со звездой "Пацанов"

Компания Vertical Entertainment опубликовала первый трейлер "независимой" романтической комедии "Мы расстались" (We Broke Up).

Главные роли сыграли Ая Кэш (Штромфронт из второго сезона "Пацанов", "Ты - отстой") и Уильям Джексон Харпер ("Солнцестояние", "В лучшем мире"). Ролик доступен на YouTube-канале студии.

Кэш и Харпер сыграли Лори и Дуга соответственно - пару, которая расстается после многолетних отношений. Но поскольку оба приглашены на свадьбу младшей сестры героини, персонажи решают на пару еще дней сделать вид, что все хорошо и дабы не огорчать невесту притвориться, что они всё еще вместе. И это им дается непросто.

Режиссер и продюсер - Джефф Розенберг, сценарист - он же. Наряду с Лаурой Жакмин (сериалы "Достать коротышку", "Грейс и Фрэнки", "Счастливая семерка").

Премьера - 23 апреля.