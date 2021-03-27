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27.03.2021 19:42
Рубрика: Спорт

Дзюба прокомментировал победу сборной России над словенцами

Текст: Артур Нанян

Капитан национальной команды России Артем Дзюба поделился своими ощущениями от победы над Словенией (2:1) в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Фото: Dimitar DILKOFF / AFP
Сборная России обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022

Именно Дзюба забил оба мяча в сегодняшней встрече, дважды огорчив голкипера "Атлетико" Яна Облака уже в первом тайме. По словам Артема, россияне понимали: дома нужно набирать три очка любой ценой.

"У словенцев крепкая команда. Понимали, что на своем поле обязательно надо выигрывать. Мне очень понравился Иличич. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Приятно забить Облаку", - сказал Артем журналистам.

Также Дзюба обратился к критикам сборной. "Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та и все остальное. Так и про Шотландию говорили, и про Сербию. Мы сегодня бились друг за друга, ложились под мячи. Очень добротный матч", - отметил Дзюба.

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