Организаторы запретили Беларуси участвовать в конкурсе "Евровидение"

- "В среду, 10 марта, мы обратились к телекомпании БТРК (Беларусьтелерадиокомпания - Прим. ред.), которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе песни "Евровидение", с просьбой принять все необходимые меры для внесения изменений в свою заявку на участие в этом году, чтобы обеспечить ее соответствие правилам конкурса.

После этого БТРК представила новую песню тех же исполнителей в согласованные сроки. ЕВС (Европейский вещательный союз - Прим. ред.) и Референтная группа, руководящий совет тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее право участвовать в конкурсе.

После чего был сделан вывод о том, что новая подача также нарушает правила конкурса, которые гарантируют, что он не будет инструментом чьей-то политики и не приобретет дурной репутации. И поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае…"

К сказанному стоит добавить, что пока мы не можем судить о том, насколько правы или не правы руководители ЕВС, поскольку представленную песню, кроме них, никто не слышал. А в БТРК до сих пор не только не опубликовали ее, но даже держат в секрете название. Причины этого болельщикам, возможно, до сих пор не понятны. Если бы они услышали новую песню группы "Галасы ЗМеста", то хотя бы могли заступаться за нее в социальных сетях или действовать еще какими-то конструктивными методами.

Мы будем следить за развитием событий и надеяться, что финальная точка в этой истории, абсолютно уникальной для "Евровидения", еще не поставлена.

Ведь никогда еще исполнителю из какой-то страны не запрещали в итоге участвовать в конкурсе. Тем более что в данном случае речь идет и об ущемлении права на свободу слова.

Хочется, чтобы стороны все-таки нашли разумный компромисс для того, чтобы симпатичная и креативная группа из Барановичей все-таки поехала в Роттердам-2021…