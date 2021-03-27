В Крыму отвергли условия снятия Киевом водной блокады

Решить проблему водоснабжения Крыму помогут российские власти, обращаться за помощью к соседнему государству никто не будет. Об этом заявил глава комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют, - цитируют депутата РИА Новости.

Он также считает, что необходимо дать правовую оценку водной блокаде полуострова, которую устроила Украина.

Ранее глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что Украина рассмотрит вопрос возобновления поставок воды на полуостров только в случае, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

Напомним, в Крыму готовят иск к украинским властям о возмещении ущерба от перекрытия Северо-Крымского канала.