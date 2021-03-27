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Рубрика: В мире

Владелец судна рассчитывает освободить Суэцкий канал в субботу

Текст: Александр Саможнев
Фото: Suez Canal/AFP Фото: Suez Canal/AFP
Фото: Suez Canal/AFP

Японская компания Shoei Kisen, которая является владельцем контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал, заявила в пятницу, что сожалеет о срыве графика работ и надеется освободить судно в субботу, сообщает портал Nikkei Asia.

Фото: Suez Canal/AP
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Носовая и кормовая части судна во вторник застряли на противоположных берегах канала, полностью перекрыв один из важнейших судоходных маршрутов мира.

По данным газеты The Wall Street Journal, работы по освобождению судна продвигаются. "Есть возможность заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось", - утверждал источник издания.

В четверг для решения проблемы была привлечена голландская инжиниринговая компания Boskalis. Прибыл также специализированный земснаряд, способный перебрасывать 2 тысячи кубометров грунта в час. Генеральный директор фирмы Петер Бердовски сравнил судно с "пляжным китом". "Это огромный груз на песке", - цитирует Reuters специалиста.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Длина корабля составляет 400 метров, ширина - 59 метров, грузоподъемность около 224 тысяч тонн.

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