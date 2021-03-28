Эксперты сравнили новый Volkswagen Taos с конкурентами

На рынке "паркетников" очередное пополнение - до России добрался Volkswagen Taos. И хотя новинка мало чем отличается от уже известного Skoda Karoq, она намерена побороться с бестселлерами в своем сегменте.

Найти 10 отличий от Skoda Karoq

Компания Volkswagen недавно анонсировала в России новый компактный кроссовер Volkswagen Taos. Производство новинки будет налажено на мощностях Горьковского автозавода, а старт продаж ожидается летом.

Стоит отметить, что эта модель была представлена в Китае под названием Tharu еще в 2018 году и, по сути, представляет собой перелицованный Skoda Karoq. Однако если в Китае и Америке она получила длиннобазную версию и изменения в кузове, то у нас "модели-близнецы" отличаются друг от друга лишь дизайном и интерьером.

Моторная гамма у них тоже одинаковая: это 1,6-литровый бензиновый двигатель (110 л.с.), который идет в сочетании с механической или автоматической коробкой передач и передним приводом, а также 1,4-литровый турбомотор (150 л.с.), работающий с "автоматом" у переднеприводных версий и с "роботом" у модификаций с полным приводом.

"Основная причина задержки Volkswagen Taos в нашей стране - адаптация модели для российского рынка и унификация со Skoda Karoq. Сделано это, конечно, для минимизации производственных затрат: такой пример нам хорошо знаком по паре Polo/Rapid и в меньшей степени - Tiguan/Kodiaq", - рассуждает руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков.

По его мнению, у Taos хорошие перспективы за счет модификации с автоматической коробкой передач и атмосферным двигателем 1,6. У лифтбека Polo именно такая версия продается лучше всего, а соплатформенный Skoda Karoq ее не имеет. Помимо этого разница между моделями будет состоять в нюансах комплектаций и ценах, которые в случае с Taos пока не объявлены.

Пакетное оснащение

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

На сегодняшний день известно, что Volkswagen Taos будет предложен в трех уровнях оснащения: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия Joy! - специальное исполнение Taos, отличающееся яркими цветами кузова (оранжевый или бежевый) и контрастной отделкой салона.

Каждую из комплектаций Volkswagen Taos можно будет дополнить пакетами с расширенным перечнем оборудования, а также рядом отдельных опций. Среди функционального оснащения - комплекс систем помощи водителю IQ.Drive, адаптивные световые технологии IQ.Light, двухзонный климат-контроль Climatronic, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, атмосферная подсветка, а также камера заднего вида с омывателем. Кроме того, Taos первым в российской линейке Volkswagen получит принципиально новую мультимедийную систему с 10-дюймовым дисплеем, интуитивным интерфейсом, поддержкой Bluetooth и App-Connect.

Как говорит руководитель отдела продаж "Фольксваген Центр Внуково" Игорь Осипов, стоимость Volkswagen Taos будет находиться в диапазоне между бестселлерами марки в России - Polo и Tiguan. При этом максимальная комплектация Taos будет пересекаться по цене с начальными версиями Tiguan. Разводить Volkswagen Taos и Skoda Karoq будут так же, как и Polo с Rapid: Volkswagen - пакетные автомобили, Skoda - наборные авто.

Кому Tiguan не по карману

Действительно, в самой компании Volkswagen новый Taos позиционируют как более компактный кроссовер, чем Tiguan. Последний сегодня является самой популярной моделью Volkswagen в сегменте SUV, где также представлены Touareg и Teramont. В модельном ряду Volkswagen в целом Tiguan занимает второе место по объему реализации после лифтбека Polo с долей свыше 30%. Однако с появлением более доступного кроссовера Taos расстановка сил в рейтинге продаж может измениться.

По словам Антона Серкова, задача Taos - не отнять продажи у "Тигуана", а поймать покупателей, которым он (уже или еще) не по карману. Этой моделью Volkswagen закрывает очевидную брешь в модельной линейке, что поможет привлечь новых покупателей.

"Говорить об оттоке клиентов Tiguan в пользу Taos действительно можно, предположительно он будет колебаться в диапазоне 15-20%. Ведь среди покупателей есть потребность в компактном кроссовере, а при отсутствии такового в модельном ряду Volkswagen они приобретали более крупную модель. Однако показатели перехода клиентов не будут катастрофическими для марки: у Tiguan появятся новые спецверсии, благодаря которым отток будет нивелирован, а Taos захватит свой контингент людей, которых у Volkswagen никогда не было", - рассказал директор по продажам "Авилон Volkswagen" Максим Васильев.

"Крете" - не угроза?

Впрочем, новинке будет непросто отвоевать покупателей у конкурентов, ведь сегмент "паркетников" является самым насыщенным на российском рынке. А соперничать Volkswagen Taos придется с такими бестселлерами как Hyundai Creta, Kia Seltos, Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Mazda CX-30 и, конечно же, соплатформенным Skoda Karoq.

Как отмечает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, главными конкурентами Volkswagen Taos станут Kia Seltos, которую новинка превосходит по габаритам, и Hyundai Creta, которого явно обойдет по стоимости. При этом обоим кроссоверам Taos уступает в оснащенности базовых версий.

"Полагаю, новинка сможет превзойти Karoq по продажам. К бренду Volkswagen отечественная аудитория более лояльна, чем к Skoda, да и дилерская сеть у него обширнее. К тому же Taos предлагает более актуальную внешность и интерьер, ведь с дебюта модели Karoq на мировом рынке прошло почти четыре года. С бестселлером в классе компактных SUV, Hyundai Creta, новый Taos не поспорит, но имеет шансы войти в тройку лидеров - при условии демократичной ценовой политики, конечно же", - резюмирует Антон Серков.