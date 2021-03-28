"Евровидение-2021" станет самым сложным и непредсказуемым в истории

Предстоящее "Евровидение" станет, пожалуй, самым сложным и непредсказуемым в истории конкурса. В Европе бушует COVID-19, границы между странами закрыты, а артистам, техникам, продюсерам, представителям официальных делегаций, которые доберутся до Роттердама, придется иметь с собой справку об отсутствии коронавируса, да и быть готовыми к тому, что повторный тест могут предложить сделать неожиданно - на арене конкурса Ahoy, где уже разворачивают и "полевые" лаборатории…

Но самое необычное все-таки в другом: до старта конкурса чуть больше полутора месяцев, а неожиданностей уже хоть отбавляй! От участия в 65-м "Евровидении" отказалась Армения (а чуть раньше - Венгрия, Черногория).

У Украины организаторы попросили отредактировать клип, церковные организации Греции и Кипра призывали снять песню Элены Цагрину с конкурса за якобы имеющееся в ней "дьявольское послание", кто-то из меломанов даже угрожал сжечь здание Вещательной корпорации в Никосии - пришлось вмешиваться полиции. Бурлили страсти и в Грузии, Северной Македонии…

Ну а накануне случилось и более выходящее из ряда вон событие: Европейский вещательный союз (ЕВС) требовавший от Беларуси изменить текст песни "Я научу тебя", поскольку она, по его мнению, "нарушает неполитический характер конкурса" (но не приведя при этом цитат), поздно вечером в пятницу 26 марта зарубил и "Песенку" "Галасов ЗМеста", которую те предоставили взамен "Я научу тебя". Обе они, кстати, были исполнены на русском языке.

При этом в "Песенке" - так называется новый белорусский задорный шлягер-басня о зайце и лисице - никаких призывов, лозунгов или оскорблений и близко нет! Впрочем, в ЕВС опять не удосужились поделиться конкретными аргументами запрещения. И теперь напротив Беларуси на сайте "Евровидения"-2021 стоит жесткая резолюция: "дисквалификация".

В Минске уже прокомментировали это не толерантное решение.

"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит, - мы-то знаем, что любит, - Европейский союз", - рассказал Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

И сообщил подробности отстранения Беларуси от конкурса:

- "Прислали нам письмо, из которого ничего непонятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили - неведомо"… И добавил, что ЕВС снова, как в случае с песней "Я научу тебя", не указал "на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой"…

Между тем, срок приема заявок в Роттердам-2021 уже истек. И стало ясно, что 65-м "Евровидении" примут участие 39 стран. За последние шесть лет число их еще не было столь мало. А вот проблем в Роттердаме-2021 много: до сих не решено, будут ли допущены на Ahoy Arena зрители. А также - состоятся ли все мероприятия, которые проходят помимо песенного конкурса?!

Например, вечеринки национальных делегаций (как обычно с песнями, гала-концертами и дружеской атмосферой, которая и делает этот конкурс праздничным и неординарным) или пресс-конференции артистов, их выступления на открытых площадках города. Очевидно, все это станет известно ближе к старту "Евровидения"-65. И будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в Европе… Пока она по-прежнему удручающая.

Вот что рассказал исполнительный директор "Евровидения" Мартин Эстердал: "Протокол может быть скорректирован в любое время, если этого потребует новое развитие событий"…

Кстати

А "Галасы ЗМеста" меж тем получают предложения о концертах в России. Группа-то хорошая, и как сообщил ее лидер Дмитрий Бутаков, они будут рады приехать.