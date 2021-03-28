СК начал проверку по факту гибели туриста в Хибинских горах

СК по Мурманской области начало проверку по факту гибели сноубордиста в Хибинских горах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, группа из трех жителей Санкт-Петербурга на необорудованном склоне горы Айкуайвенчорр в Хибинах каталась на сноубордах в районе цирка ВМФ, известного среди любителей фрирайда. Один из участников группы пропал, позже его обнаружили мертвым, отметили в региональном ГУ МЧС. Предположительно, он упал со скалы и получил смертельные травмы.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства гибели сноубордиста уточняются. Его тело спущено с горы. Двое остальных участников группы находятся в безопасности.

Напомним, группа из трех человек пропала в районе горы Айкуайвенчорр недалеко от города Кировска. К поисковым работам были привлечены девять человек, 4 единицы техники, в том числе 2 снегохода. Спасателям пришлось работать в сложных условиях. В районе ЧП идет сильный снег, температура воздуха не более двух градусов тепла.