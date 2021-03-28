Депутат ГД Шеремет призвал объявить в розыск вице-премьера Украины

Российский депутат Михаил Шеремет предложил наказать вице-премьера Украины Алексея Резникова за угрозы в адрес проживающих в Крыму людей. Причем речь идет не только о санкциях. Необходимо возбудить уголовное дело. "Призываю следственные органы дать оценку словам Резникова. Необходимо его объявить в розыск", - цитирует депутата Госдумы РИА Новости.

Резникова трудно назвать адекватным человеком после его высказываний. Политик заявил, что Россия "завезла" в Крым почти 500 тысяч россиян, чтобы "размыть" местное население. И после "возвращения" территории Киев выдворит оттуда всех этих лиц, благо украинское законодательство позволяет это сделать. Шеремет уверен, что подобные заявления представителей киевской власти продиктованы их "заокеанскими хозяевами".

Ранее другой депутат Госдумы Леонид Калашников подчеркнул, что Резникову лучше переживать за свою судьбу, так как удержаться у власти ему будет сложно. "Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", - высказал свое мнение глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.