Рогозин опубликовал новый снимок Суэцкого канала из космоса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своих страницах в Facebook и Twitter опубликовал новый снимок контейнеровоза Ever Given, который уже несколько дней блокирует Суэцкий канал.

"Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели", - написал Рогозин.

На свежем снимке видны продолжающиеся работы по высвобождению контейнеровоза. В воскресенье его удалось сдвинуть на 4 метра. Но путь по-прежнему заблокирован, более трехсот судов застряли у северных и южных входов этой 193-километровой морской артерии, на которую приходится 12 процентов грузоперевозок в мире.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовить план разгрузки контейнеровоза Ever Given. Эта процедура облегчит судно, что в теории должно упростить его буксировку.