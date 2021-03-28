Новости

Несколько сотрудников центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V" 23:02
Рогозин опубликовал новый снимок Суэцкого канала из космоса 22:15
В Выборгском замке турист упал с шестиметровой высоты 21:20
Эксперт Morgan Stanley: Новые санкции не нанесут России вреда 20:54
Студенты и преподаватели МГУ требуют остановить ремонт аудиторий 20:47
За сутки выздоровели от коронавируса 23 военнослужащих 20:37
Британцам могут до августа запретить летать в отпуск за границу 20:26
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек 19:31
Мазепин сошел на первом круге дебютной гонки в "Формуле-1" 19:02
Анне Щербаковой вручили торт во время показательных выступлений 18:59
"Пальма" стала шестым прибыльным российским фильмом года 18:43
В Краснодаре приземлился аварийный рейс из Москвы 18:35
В Краснодаре ожидается аварийная посадка рейса из Москвы 18:14
Жертвами обрушения дома в Каире стали 25 человек 17:45
Названы победители Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 17:38
Жиров и Смольников не сыграют со Словакией 16:52
В Геленджике нашли погреб со столетними винными бочками 16:18
DC запустит киновселенную, сосредоточенную вокруг супергероев-негров 16:02
На Северном флоте учредили медаль для жен подводников 16:01
Пашинян уйдет в отставку в апреле 15:46
FT: Китай наращивает использование железнодорожной перевозки грузов 15:45
Щербакова выступит в командном чемпионате мира по фигурному катанию 15:42
Джордж Мартин подписал с HBO долгосрочный контракт 15:09
Сертификат вакцинации станет доступен жителям ЕС 15 июня 15:05
Путин проведет встречу с кабмином и совет по межнацотношениям 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
В Беларуси прокомментировали отстранение от конкурса "Евровидение-2021"
28.03.2021 22:15
Рубрика: Общество

Рогозин опубликовал новый снимок Суэцкого канала из космоса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своих страницах в Facebook и Twitter опубликовал новый снимок контейнеровоза Ever Given, который уже несколько дней блокирует Суэцкий канал.

Фото: facebook.com/Дмитрий Рогозин
Станет ли Севморпуть альтернативой Суэцкому каналу

"Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели", - написал Рогозин.

На свежем снимке видны продолжающиеся работы по высвобождению контейнеровоза. В воскресенье его удалось сдвинуть на 4 метра. Но путь по-прежнему заблокирован, более трехсот судов застряли у северных и южных входов этой 193-километровой морской артерии, на которую приходится 12 процентов грузоперевозок в мире.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовить план разгрузки контейнеровоза Ever Given. Эта процедура облегчит судно, что в теории должно упростить его буксировку.

Общество Космос В мире Африка Египет Правительство "Роскосмос" Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Главное сегодня

Путин рассказал об ощущениях после вакцинации
Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз Ever Given
Володин назвал основную причину санкций против РФ
Мельниченко отправил в отставку пензенское правительство
В Екатеринбурге при взрыве в доме пострадал один человек
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора