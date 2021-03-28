Россия готова помочь Египту снять с мели контейнеровоз Ever Given

Москва готова оказать помощь Каиру в разрешении ситуации с перекрывшим Суэцкий канал контейнеровозом Ever Given. Об этом в комментарии для РИА Новости заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.

"Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны", - заявил глава российской дипмиссии. Борисенко также отметил значимость и важность канала для всего мира и добавил, что в России "очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале".

Напомним, что, согласно последней информации от администрации канала, прохода через водную артерию ожидают 369 судов, включая 25 нефтеналивных танкеров. Попытки сдвинуть судно к настоящему времени не увенчались успехом. На фоне этого в воскресенье, 28 марта, президент Египта поручил разработать план по разгрузке судна.