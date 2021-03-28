Студия Paramount объявила о перезапуске "Трансформеров"

Кинокомпания Paramount Pictures объявила о перезапуске своей золотоносной киножилы про эволюции гигантских инопланетных трансформирующихся роботов.

Причем, как передает ScreenRant, новая линейка не намерена иметь пересечений с серией, которую с 2007 года триумфально (в целом) ведет Майкл Бэй.

У проекта уже есть сценарист и режиссер - это Марко Рамирес ("Защитники" Netflix / Marvel) и Энджел Мануэль Сото (прошлогодняя негритянская драма Charm City Kings) соответственно.

Продюсер пока официально не назначен, но есть вероятность, что им останется Лоренцо ди Бонавентура, продюсировавший предыдущие фильмы про Трансформеров.

Сюжет не оглашается - картина находится на самой ранней стадии разработки. Каста и дат у предприятия еще нет.

При этом стоит напомнить, что ранее студия анонсировала новый фильм и "бэевской линейки" - "Трансформеры 6" (пока без подзаголовка), постановкой которого займется чернокожий режиссер Стивен Кейпл-младший ("Крид 2"). Его премьера обещана на лето 2023-го.