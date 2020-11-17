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Режиссер "Крида 2" снимет следующих "Трансформеров"

Новости
    17.11.2020, 15:59
Текст:   Роман Кияшко
Фото: youtube.com/ FilmSelect Trailer Фото: youtube.com/ FilmSelect Trailer
Фото: youtube.com/ FilmSelect Trailer

Режиссер Стивен Кейпл-младший, вероятно, снимет новый фильм по вселенной "Трансформеров". Сам он еще не дал своего согласия, но кинокомпании уверены в своем выборе.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает издание Deadline, кандидатуру Кейпла, у которого на счету режиссура "Крида 2" про кровь, бокс и Сильвестра Сталлоне в роли наставника, утвердили в Paramount и Hasbro. Переговоры с будущем режиссером еще не начались, но в обеих кинокомпаниях сошлись именно на этом режиссере.

Сценарий к будущей экранизации написал Джоби Харольда ("Меч короля Артура"), хотя была версия и от Джеймса Вандербилта ("Новый Человек-паук"). Однако вариант Харольда больше понравился продюсерам. О чем там будет, пока непонятно - все держится в секрете.

Киновселенная "Трансформеров" - одна из самых успешных франшиз Paramount. За все время компания заработала на фильмах про человекоподобных роботов около четырех миллиардов долларов. Поэтому историю десептиконов и автоботов еще долго будут поддерживать на плаву, выпуская новые фильмы.

Ранее сообщалось, что "Бамблби" перезапустил вселенную "Трансформеров".

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