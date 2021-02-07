Главными героями перезапуска "Трансформеров" станут негры

Появилась информация о новых полнометражных "Трансформерах". Сведениями делится портал The Illuminerdy, ранее неоднократно "сливавший" правдивую инсайдерскую информацию. И новость эта, как теперь заведено, придерживается повесточки.

Как следует из предоставленных ресурсу данных, рабочее название ленты - "Трансформеры: Альянс зверей" (Transformers: Beast Alliance), и съемки ее должны стартовать в конце весны или начале лета.

Сценарием занят Джоби Харольд ("Меч короля Артура", заявленный сериал про Оби-Вана Кеноби), режиссером назначен Стивен Кейпл-младший (второй "Крид", сериал "Позврослевшие").

Как отмечается, Paramount сдержанно порадовал относительный успех "Бамблби" 2018-го, начавшего "мягко перезагружать" франшизу, в свете чего студия намерена следующую ленту вселенной "Трансформеров" изготовить с большими амбициями и масштабом.

При этом события картины развернутся в 90-е годы, в таймлайне "Бамблби". А по центру сюжета встанет "ограбление, которое охватит локации от Бруклина до Южной Африки".

В настоящее время создатели ленты ищут на главные роли молодых актеров 20-25 лет - цветных девушку и парня, латиноамериканцев или афроамериканцев.

Дата российской премьеры - 23 июня 2022 года.