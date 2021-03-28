Турция одобрила план строительства второго Босфора

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Константин Волков

Министерство окружающей среды и урбанизации Турции одобрило план строительства второго Босфора (Kanal Istanbul Project) - канала длиной около 45 километров, который пройдет примерно в 20-30 километрах к западу от существующего пролива. Об этом заявил министр окружающей среды Мурат Курум.

"Мы одобрили планы развития проекта Kanal Istanbul Project и вынесли их на общественное обсуждение. Мы быстро предпримем шаги, чтобы обогатить нашу страну и наш любимый город новым каналом", - написал министр в своем Twitter.

Стоимость сооружения второго Босфора оценивается в 75 миллиардов лир (около 9,2 миллиарда долларов). Вдоль канала планируется построить фешенебельные жилые районы.

Ранее о поддержке данного проекта неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкие власти использовали инцидент в Суэцком канале с сухогрузом Ever Given как повод в очередной раз обратить внимание на опасность использования природного пролива Босфор в качестве единственной артерии, связывающей Черное и Средиземное моря. Ежегодно через Босфор проходят более 40 тысяч судов и кораблей, в том числе танкеры. При этом безопасная пропускная способность пролива оценивается экспертами в 20-25 тысяч судов в год.

В то же время у проекта второго Босфора много противников, которые утверждают, что канал пройдет через водохранилища, снабжающие 17-миллионный Стамбул пресной водой, или в непосредственной близости от них, и тем самым еще ухудшит и без того сложную ситуацию со снабжением мегаполиса водой.

Кроме того, многие политологи высказывают опасения, что второй Босфор можно будет вывести из-под действия конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов от 1936 года, которая ограничивает проход военных судов стран, не имеющих выхода к Черному морю, через Босфор и Дарданеллы.