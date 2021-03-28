Уайт предложил Поветкину провести третий бой

Британский боксер Диллиан Уайт, отправивший в нокаут россиянина Александра Поветкина, предложил провести еще один поединок. Об этом заявили в команде Уайта после победы британского боксера.

"Диллиан готов дать Поветкину третий бой, чтобы выяснить, кто действительно главный в этом противостоянии. Это может произойти, когда Поветкин восстановится", заявили ТАСС в команде британца. Сам Поветкин пока еще не принял окончательного решения о продолжении карьеры.

"Александр будет думать об этом позднее, после этого боя. Команда примет любое его решение", - сказали в команде 41-летнего российского боксера.

Второй бой между Поветкиным и Уайтом прошел в ночь на воскресенье. Британец победил в четвертом раунде техническим нокаутом и завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. В первом поединке, который состоялся в августе прошлого года, Поветкин нокаутировал Уайта.