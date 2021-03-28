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Рубрика: В мире

В Финляндии могут пропасть кофе и ананасы из-за блокировки Суэцкого канала

Текст: Алексей Чуриков
Продолжающаяся блокировка Суэцкого канала может привести к дефициту кофейных зерен, ананасов и тунца в Финляндии. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на представителя местного крупного поставщика продуктов K-group. Напомним, Суэцкий канал перекрыт уже пятые сутки в результате того, что контейнеровоз "Ever Given" сел на мель. По разным оценкам, в очереди на проход через эту водную артерию скопилось до 300 судов.

Представители финских торговых сетей заявляют, что на данный момент на складах в Финляндии имеется запас тех продуктов, которые поступают в страну через Суэцкий канал. По их мнению, нарушение грузовых перевозок может иметь мультипликативный эффект, если ситуация будет сохраняться в течение длительного времени.

Фото: Suez Canal/AP
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По оценкам специалистов, если ситуация не разрешится в ближайшую неделю, то с полок магазинов могут пропасть сразу несколько товаров, включая кофейные зерна, ананасы и тунец. Кроме того, как заявил представитель K-Group, из-за блокировки Суэцкого канала поставщики вынуждены прорабатывать иные, более затратные маршруты поставок продукции. Это в конечном итоге может привести к росту конечных цен на некоторые продукты в рознице.

Издание отмечает, что в подвешенном состоянии оказались не только товары, направляющиеся в Финляндию, но и товары, которые страна экспортирует. По информации Helsingin Sanomat со стороны Средиземного моря ожидают прохода 20 судов, на которых размещены около 50-ти контейнеров-рефрижераторов с финской свининой для азиатских покупателей. Поставщик заверяет, что пока на судах работают двигатели и холодильные установки продолжают работать, грузу ничего не угрожает.

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