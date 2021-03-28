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Рубрика: В мире

В Норвегии заявили о неправильной позиции ЕС в отношении "Спутника V"

Евросоюз просчитался, отказавшись от российского препарата "Спутник V". Об этом пишет норвежское издание Resett. В опубликованной статье высказывается мнение, что "ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины". Москва первая в мире зарегистрировала эффективный препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому "холодно, без малейшего энтузиазма". При этом не учитывался давно известный факт: РФ всегда была лидером при разработке любых вакцин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Стратегия ЕС оказалась ошибочной. И сейчас многие европейские страны рассчитывают на "Спутник V" как на спасение. Например, Германия попросила Еврокомиссию запустить процедуру закупки российской вакцины на общеевропейском уровне, хотя двумя днями ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС хватает собственных вакцин и российская не нужна.

Добавим, что "Спутник V" сертифицирован уже 57 странами, 21 государство успешно закупает его. "Мы ожидаем завершения процедур регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе", - сказала Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

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