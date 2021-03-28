Зак Снайдер обиженно пожаловался на студию Warner Bros.

Режиссер Зак Снайдер вместо того, чтобы спокойно радоваться выходу его версии "Лиги справедливости", продолжает срывать покровы и рассказывать о закулисье производственного процесса ленты.

В интервью журналу SFX постановщик пожаловался на Warner Bros.: "У студии была ненависть к "Бэтмену против Супермена". На меня оказывалось давление, меня заставляли сделать фильм отдельным и не связанным с "Бэтменом против Супермена", чего я не хотел делать, и чего я не сделал".

По словам Снайдера, он всегда задумывал этот проект как трилогию, которая подготовит зрителей для последующих пяти фильмов про вторжение Дарксайда.

Больше про то, как снималась "Лиги справедливости", можно узнать в специальном видео, наша рецензия - здесь.