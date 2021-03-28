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Зак Снайдер обиженно пожаловался на студию Warner Bros.

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    28.03.2021, 15:27
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures

Режиссер Зак Снайдер вместо того, чтобы спокойно радоваться выходу его версии "Лиги справедливости", продолжает срывать покровы и рассказывать о закулисье производственного процесса ленты.

Фото: twitter.com/ omelete
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В интервью журналу SFX постановщик пожаловался на Warner Bros.: "У студии была ненависть к "Бэтмену против Супермена". На меня оказывалось давление, меня заставляли сделать фильм отдельным и не связанным с "Бэтменом против Супермена", чего я не хотел делать, и чего я не сделал".

По словам Снайдера, он всегда задумывал этот проект как трилогию, которая подготовит зрителей для последующих пяти фильмов про вторжение Дарксайда.

Больше про то, как снималась "Лиги справедливости", можно узнать в специальном видео, наша рецензия - здесь.

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