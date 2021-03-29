Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу

Продюсер Джастин Ройланд ("Рик и Морти", "Солнечные противоположности") займется новым анимационным сериалом для сервиса Hulu. Как сообщает Variety, платформа заказала восемь эпизодов первого сезона шоу "Человек-коала" (Koala Man).

По центру повествования там выступит рядовой гражданин Австралии, лишенный каких-либо сверхспособностей, но тем не менее предпринимающий решительные поползновения бороться с мелким криминалитетом в родном городе. В виде отважного Человека-коалы, как запросто понять.

Шоураннер - Майкл Кьюсак ("ТрипТанк"), он же озвучит персонажа. Сопродюсеры, помимо Ройланда и Кьюсака - Бенжи Самит и Дэн Эрнандез ("Детектив Пикачу", "Тик").

Работы над сериалом будут параллельно проходить в Лос-Анджелесе и Мельбурне.

Дата премьеры еще не обозначена.