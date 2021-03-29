Новости

Умерла детская писательница и сценаристка Беверли Клири 13:08
Звезда Comedy Club Марина Кравец покинула шоу "Маска" 12:15
Названа причина смерти Королевы из "12 месяцев" Лианы Жвании 12:02
Умерла звезда "Сержанта милиции" Светлана Меньшикова 11:49
Умер актер из "Семнадцати мгновений весны" Ян Янакиев 11:25

Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу

Новости
    29.03.2021, 13:24
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/Variety Фото: twitter.com/Variety
Фото: twitter.com/Variety

Продюсер Джастин Ройланд ("Рик и Морти", "Солнечные противоположности") займется новым анимационным сериалом для сервиса Hulu. Как сообщает Variety, платформа заказала восемь эпизодов первого сезона шоу "Человек-коала" (Koala Man).

Фото: youtube.com/ FilmSelect Trailer
Студия Paramount объявила о перезапуске "Трансформеров"

По центру повествования там выступит рядовой гражданин Австралии, лишенный каких-либо сверхспособностей, но тем не менее предпринимающий решительные поползновения бороться с мелким криминалитетом в родном городе. В виде отважного Человека-коалы, как запросто понять.

Шоураннер - Майкл Кьюсак ("ТрипТанк"), он же озвучит персонажа. Сопродюсеры, помимо Ройланда и Кьюсака - Бенжи Самит и Дэн Эрнандез ("Детектив Пикачу", "Тик").

Работы над сериалом будут параллельно проходить в Лос-Анджелесе и Мельбурне.

Дата премьеры еще не обозначена.

Новости

У "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном появилась дата премьеры 10:54
Тело актера Всеволода Хабарова нашли спустя месяц после смерти 10:35
Названы победители Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 28.03.2021
DC запустит киновселенную, сосредоточенную вокруг супергероев-негров 28.03.2021
⧣ США
В Сети появилось подтверждение новой личности Капитана Америки 28.03.2021
Зак Снайдер обиженно пожаловался на студию Warner Bros. 28.03.2021
Студия Paramount объявила о перезапуске "Трансформеров" 28.03.2021
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ Vertical Entertainment US
Вышел трейлер "Мы расстались" - инди-ромкома со звездой "Пацанов" 26.03.2021
Финальный сезон "Метода Комински" получил дату премьеры 26.03.2021
Тизер: у нового фильма авторов "Гравити Фолз" появилась дата премьеры 24.03.2021
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 26.03.2021
Хелен Миррен сыграет злодейку в экранизации комиксов DC 26.03.2021
Названы российские даты премьер "Черной вдовы" и других фильмов Disney 25.03.2021