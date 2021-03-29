Белорусов и россиян объединяют общая историческая память и правда

Символично, что международная научно-практическая конференция, посвященная исторической памяти и патриотизму как важнейшим нравственным ориентирам, собралась в Минске вскоре после очередной памятной годовщины - 22 марта 1943 года немецкие оккупанты и их пособники сожгли вместе с жителями деревню Хатынь. Однако обращен форум был не столько в прошлое, сколько в настоящее. Ведь многие очевидные для старшего поколения факты сегодня зачастую искажаются и подтасовываются фальсификаторами в расчете на то, что молодежь утратит истинные представления об истории своей страны. А без таких ценностных ориентиров какое ее ждет будущее? На форуме наряду с белорусскими парламентариями, учеными-историками, руководителями министерств и ведомств, общественных организаций эту проблему обсуждали Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, депутаты Государственной думы РФ.

Свою позицию Дмитрий Мезенцев высказал еще при возложении венков в мемориальном комплексе "Хатынь": нельзя допустить, чтобы в душах молодежи поселилось сомнение в том, за что и с кем советские люди воевали в Великой Отечественной войне. И в первую очередь это задача родителей. Очень важно говорить о трагедии, принесенной на нашу землю, искренне, опираясь на факты. Кстати, в бытность послом России в Минске Дмитрий Федорович своим детям и внукам первым делом предложил посетить Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Выступление Госсекретаря на конференции стало продолжением темы:

- У белорусов и россиян свои правда и видение общей истории. У нас единое Отечество от Бреста до Владивостока. Необходимость защиты исторической правды становится все более актуальной. Трагедия Хатыни, постигшая сотни и тысячи белорусских и российских сел и деревень, не может быть забыта…

Участники конференции продолжили и развили тему памяти. Историческое просвещение, возведение мемориалов и памятников, создание музейных экспозиций должно работать на воспитание гражданина своей страны, способного отличать добро от зла. К сожалению, встречаются определенные деформации в сознании части молодежи.

- Ведутся целенаправленные попытки уничтожения нашей исторической памяти на уровне терминологии, смыслов и фальсификаций, - пояснил корреспонденту "СОЮЗа" видный белорусский ученый-историк и парламентарий Игорь Марзалюк. - Мол, у нас была не Великая Отечественная, а гражданская, либо советско-немецкая, либо просто Вторая мировая война. Наши оппоненты стремятся показать коллаборационистов как героев, якобы стремившихся к независимости Беларуси. При этом преступления, совершенные в Хатыни, лагере смерти Тростенец, уходят в тень.

Подобных примеров пруд пруди в интернете, во всевозможных "исследованиях". Выход в том, чтобы откровенно говорить правду, какой бы горькой она ни была. К примеру, об участии белорусских, латышских, литовских и украинских полицаев в уничтожении граждан Беларуси. Нужно знать историческую правду о каждом белорусском населенном пункте, пережившем судьбу Хатыни, - это только укрепит наше самосознание.

О том, что практически в этом направлении делается, на конференции рассказали министр образования Игорь Карпенко и министр культуры Анатолий Маркевич, другие участники форума. Будут проведены углубленные социологические исследования, реализованы белорусско-российские проекты, например многотомное издание сборников документов под общим названием "Без срока давности". Многие предложения вошли в резолюцию, принятую участниками конференции.

От первого лица

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

- Главное, что отличает нас, белорусов и русских, - мы не воспринимаем коллаборационистов и предателей как национальных героев. В России нет культа Власова, а в Беларуси нет культа Островского. Это фундаментально, и на этом мы можем выстраивать общую историческую идентичность. А если некоторые соседи считают убийц борцами за независимость, то мы должны как минимум добиваться морального порицания этого… Координация деятельности в этом направлении уже ведется. Примером является публикация российским Фондом исторической памяти и Национальным архивом Беларуси документов о трагедии Хатыни, карательных операциях "Коттбус" и "Кармаран". В последней участвовали все батальоны краевой обороны белорусских националистов. В них служило от 30 до 54 тысяч человек (против 400 тысяч белорусских партизан и более миллиона выходцев из Беларуси, сражавшихся с немецкими войсками на фронтах Великой Отечественной). Этих отщепенцев вряд ли когда-нибудь в нашей стране признают героями.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания:

- В обществе есть запрос на сохранение и защиту исторической памяти, усиление воспитания подрастающего поколения. Активно артикулируется тема укрепления законодательства по противодействию экстремизму, недопущению героизации нацизма и нацистских преступников. Говоря об исторической памяти, мы не можем не учитывать, что Беларусь потеряла в годы Великой Отечественной войны каждого третьего. Наш долг эту историческую память передать следующим поколениям и тем самым сохранить наши нравственные ценности и идеалы.