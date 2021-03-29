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29.03.2021 11:00
Рубрика: Российский автопром

Канадцы открыли для себя мотоциклы "Урал" и восхитились ими

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ирбитского мотоциклетного завода. Фото: Пресс-служба Ирбитского мотоциклетного завода.
Фото: Пресс-служба Ирбитского мотоциклетного завода.

В январе 2021 года "РГ" рассказывала о том, что с новым Ural Gear Up познакомились в Соединённых Штатах, где назвали мотоцикл "лучшим видом безумия", в том числе и из-за цены, которая сопоставима с новым Toyota RAV4. Российский "Урал" добрался до Канады, где тоже вызвал бурю эмоций у журналистов.

Фото: Юрий Зубко/РГ/снято на iPhone
Седан Aurus начнут поставлять первым частным заказчикам в мае

Генри Чезари из HotCars пишет, что ни на городских улицах, ни на просёлочной дороге вы не встретите ничего похожего на Ural Gear Up, а езда нём - "неповторимый опыт".

"Ретро-дизайн "Урала" не оставляет равнодушным никого и нигде - каждый оглянется посмотреть на него, - говорится в обзоре HotCars. - Этот мотоцикл с коляской - один из самых наших любимых мото за всю историю".

Также автор материала вспоминает историю создания мотоциклов Ural, в основе которых лежит BMW R71. Причём Германия отказалась продавать СССР образцы R71, и их для изучения конструкции и решений закупили через шведских посредников. R71 стал "Днепром-72" (М-72 - модификация для военных), который изначально, до постройки Ирбитского мотоциклетного завода, выпускался в Москве.

"Некоторые могут посчитать Ural Gear Up 90-летним динозавром, других же восхищает надёжность и простота конструкции. Да, это не самый быстрый мотоцикл, но он, пройдя сквозь десятилетия, продолжается оставаться крутым", - заключает автор статьи.