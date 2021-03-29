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29.03.2021 18:35
Рубрика: В мире

На восстановление работы Суэцкого канала уйдет до четырех дней

Текст: Юрий Когалов
На Суэцком канале началась навигация, но на возвращение его к работе в обычном режиме понадобится несколько дней. Об этом рассказал советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

По его словам, которые приводит РИА Новости, скопившиеся за почти неделю в Суэцком канале суда и караваны начали движение. По мнению Машиша, на разгрузку канала уйдет до четырех дней.

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Советник президента Египта также отметил, что ответственность за инцидент с контейнеровозом, севшим на мель и блокировавшим ранее Суэцкий канал, лежит на капитане судна. "То, что случилось, это ответственность капитана корабля, наш канал безопасен", - заявил Мамиш.

При этом он исключил возможность диверсии. "Причиной инцидента стали ветра и плохие погодные условия", - отметил советник.

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн сел на мель в Суэцком канале 23 марта, при этом судно развернуло так, что оно уперлось носом и кормой в противоположные берега. Первые попытки исправить ситуацию успехом не увенчались. Лишь сегодня ночью удалось снять судно с мели. В настоящее время его буксируют в направлении Горьких озер, где контейнеровоз пройдет техосмотр.

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