Судно Ever Given отправилось к месту техосмотра

После небольшой паузы положение судна удалось выправить. В настоящее время контейнеровоз движется собственным ходом, как передает ТАСС, буксиры лишь страхуют его.

Как ожидается, навигация в Суэцком канале возобновится через несколько часов, но на прежнюю пропускную способность канал выйдет только через несколько дней.

"Нам удалось справиться с кризисом и не прибегать к крайнему сценарию разгрузки судна. Мы продолжим работать в круглосуточном режиме, чтобы пропустить все стоящие в очереди на проход суда и положить конец затору", - заявил глава управления канала Усама Раби.