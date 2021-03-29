Новый Kia Carnival для России: объявлены цены и комплектации

В Москве состоялась российская премьера нового Kia Carnival, на которой были озвучены цены и комплектации. "Живые" продажи минивэна начнутся 14 апреля 2021 года.

Список силовых агрегатов был известен заранее: в нашей стране модель предложена с дизелем 2,2 литра мощностью 199 л.с. и 249-сильным бензиновым V6. Оба работают в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод - только передний. Компания позиционирует новый Carnival как кроссвэн, потому что дорожный просвет достаточно большой - 182 мм, хотя у Hyundai H-1 чуть выше - 190 мм.

Carnival доступен в пяти комплектациях Comfort, Luxe, Prestige, Premium, Premium+. В последней версии исполнения компоновка салона семиместная - с раздельными креслами на втором ряду, в остальных - салон рассчитан на восемь человек.

В состав базовой комплектации входят семь подушек безопасности, электрический стояночный тормоз, круиз-контроль, подогревы передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету, USB-порты для второго ряда сидений (регулируется в продольном направлении), кондиционеры для водителя и пассажира второго ряда, камера заднего вида, задние датчики парковки, мультимедийная система с экраном диагональю 8 дюймов, аудиосистема с шестью динамиками, 17-дюймовые литые колёса (запасное колесо - докатка).

В базовой версии салон отделан тканью, передняя панель декорирована вставкой "под металл".

Фото: Пресс-служба Kia

Диапазон цен на новый Kia Carnival: от 2 599 900 до 3 579 900 рублей.

В России минивэн будет конкурировать с уже упомянутым Hyundai H-1 (от 2 499 000 рублей), Opel Zafira Life (от 2 859 900 рублей), Peugeot Traveler (от 2 489 900 рублей), Citroen Spacetourer (от 2 559 900 рублей). Volkswagen Multivan и Toyota Alphard стоят намного дороже: от 3 707 000 и 5 651 000 рублей.