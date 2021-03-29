Новый кросс-хэтч Kia EV6: первые "живые" фото

В середине марта компания Kia рассекретила на официальных изображениях экстерьер и интерьер электромобиля нового семейства - EV6.

Полноценная премьера кросс-хэтчбека состоится 30 марта. Портал The Korean Car Blog уже опубликовал первые "живые" фотографии модели.

Несмотря на то, что экземпляр EV6 имеет частичную маскировку, снимки дают представление о размерах и пропорциях грядущей новинки. Также можно рассмотреть светотехнику, диски, остекление и крышу машины.

EV6 является первым электрокаром корейской марки на перспективной модульной платформе E-GMP. На данной архитектуре построен и Hyundai Ioniq 5.

Kia EV6 получил обтекаемый кузов с выдвижными дверными ручками, фары и фонари на LED-элементах, короткий капот, двойной спойлер.

Салон может похвастать широким цельным дисплеем комбинации приборов и мультимедиа, двухспицевым рулевым колесом, селектором трансмиссии в виде шайбы, креслами из переработанного пластика, климатической установкой с кнопками сенсорного экрана и с тактильной обратной связью.

Фото: www.thekoreancarblog.com