Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.03.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Новый кросс-хэтч Kia EV6: первые "живые" фото

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

В середине марта компания Kia рассекретила на официальных изображениях экстерьер и интерьер электромобиля нового семейства - EV6.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Новый седан Kia K8: "живые" фото экстерьера и интерьера

Полноценная премьера кросс-хэтчбека состоится 30 марта. Портал The Korean Car Blog уже опубликовал первые "живые" фотографии модели.

Несмотря на то, что экземпляр EV6 имеет частичную маскировку, снимки дают представление о размерах и пропорциях грядущей новинки. Также можно рассмотреть светотехнику, диски, остекление и крышу машины.

EV6 является первым электрокаром корейской марки на перспективной модульной платформе E-GMP. На данной архитектуре построен и Hyundai Ioniq 5.

Kia EV6 получил обтекаемый кузов с выдвижными дверными ручками, фары и фонари на LED-элементах, короткий капот, двойной спойлер.

Салон может похвастать широким цельным дисплеем комбинации приборов и мультимедиа, двухспицевым рулевым колесом, селектором трансмиссии в виде шайбы, креслами из переработанного пластика, климатической установкой с кнопками сенсорного экрана и с тактильной обратной связью.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com
#Kia