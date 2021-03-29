Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время

"Рассчитываю в ближайшее время", - ответил он на соответствующий вопрос.

В Москве посол находится с 21 марта. За это время он успел принять участие в ряде встреч, посвященных отношениям между Россией и США. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консультации проходят "интенсивно", "по их итогам будет сформирован подход к двусторонним отношениям".

"Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам... Мы проанализировали, затронули самые острые проблемы. Я благодарен за замечания и подсказки о том, как выстраивать этот диалог. Все эти идеи будут учтены в дальнейшем", - рассказал сам Антонов после встречи с депутатами Госдумы.

Напомним, посол был приглашен в Москву после того, как президент США Джо Байден сделал резонансные заявления о России, которые в Кремле назвали "очень плохими высказываниями". В МИД РФ рассчитывают "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".