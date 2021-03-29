Новости

Солист "Старого приятеля" Александр Зарецкий впал в кому после COVID-19 16:13
Курганских чиновников наказали за волокиту по оплате госконтрактов 15:56
Путин обсудил на Совбезе РФ проблему правонарушений в сфере природопользования 15:55
Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время 15:47
Российские саперы обезвредили в Лаосе более тысячи боеприпасов 15:30
Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям 15:21
В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи 15:10
Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике 15:05
Путин подписал указ о призыве в армию 14:49
Путин сменил управляющего от России в ЕБРР 14:49
Открыта регистрация на ПМЮФ 9 ¾: вакцинация правом 14:37
Система долговременного ухода за пожилыми людьми заработает в 2022 году 14:15
В Новой Москве в результате драки погиб таксист 14:14
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям 13:56
Трудоустроиться в 2020 году смог каждый второй предпенсионер 13:48
Песков назвал главное научное достижение года 13:43
Наталья Бударина избрана секретарем ЦИК России 13:35
Николай Булаев сохранил пост зампреда ЦИК России 13:32
Поток пассажиров в аэропортах Москвы в начале года снизился на 45,3% 13:28
Путин еще не принял решения об участии в климатической встрече 13:26
Автор "Рика и Морти" анонсировал сериал про Человека-коалу 13:24
В США впервые за 17 лет вылупятся миллиарды больших цикад 13:24
Фильм российского режиссера возглавил американский прокат 13:18
Песков рассказал о шутках Путина 13:16
Песков сообщил о ревизии действий администрации США 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 15:47
Рубрика: В мире

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время

Текст: Юрий Когалов
Посол РФ в США Анатолий Антонов, вызванный в Москву для консультаций, планирует вернуться в Вашингтон в ближайшее время. Об этом дипломат сообщил агентству ТАСС.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

"Рассчитываю в ближайшее время", - ответил он на соответствующий вопрос.

В Москве посол находится с 21 марта. За это время он успел принять участие в ряде встреч, посвященных отношениям между Россией и США. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, консультации проходят "интенсивно", "по их итогам будет сформирован подход к двусторонним отношениям".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Посольство РФ получило письма от граждан США с извинениями за слова властей

"Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам... Мы проанализировали, затронули самые острые проблемы. Я благодарен за замечания и подсказки о том, как выстраивать этот диалог. Все эти идеи будут учтены в дальнейшем", - рассказал сам Антонов после встречи с депутатами Госдумы.

Напомним, посол был приглашен в Москву после того, как президент США Джо Байден сделал резонансные заявления о России, которые в Кремле назвали "очень плохими высказываниями". В МИД РФ рассчитывают "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время
Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых
Минфин и ФНС разъяснили меры по контролю за кассами на рынках
В Крыму вынесли приговор украинской шпионке
ВОЗ назвала возможных "посредников" при передаче коронавируса людям
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"